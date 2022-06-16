Zonguldak'ta yaralı yaban domuzunu, sırtında taşıyıp veterinere götürdü

Bahçede çalışırken yaralı bir yaban domuzu yavrusu bulan İsmet Koç, kutuya koyduğu yavruyu 5 kilometre sırtında taşıyıp veterinere teslim etti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, eşi Ayşe Koç ile bahçede çalışan İsmet Koç, yaralı bir yaban domuzu yavrusu buldu.

Koç, veteriner olan arkadaşı Hüseyin Demircan’ı arayarak durumu bildirdi. Demircan, Koç’tan yavruyu kliniğe getirmesini isteyince, Koç yavruyu karton kutu içerisinde 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı.

“Vicdanımla baş başa kaldım”

DHA’nın haberine göre; İsmet Koç, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Yaban domuzunu eşimle beraber fasulye ekerken bulduk. Baktık baygın vaziyette yatıyordu, Veteriner Hüseyin Bey'i aradım. Hüseyin Bey'in sokak hayvanlarına ücretsiz baktığını biliyorum. Hemen Hüseyin Bey’i aradım ’Yaban domuzu bulduk getirelim mi?’ diye. Hüseyin Bey de ’İsmet abi getir’ dedi. Hüseyin Bey’i tekrar aradım, ’Çok uzakta, 5 kilometre getiremeyeceğim’ dedim. Hüseyin Bey ’Getir, yazık günah bir canı kurtaralım’ dedi. Ben de vicdanımla baş başa kaldım, bu hayvanın da yaşaması gerektiğini düşündüm. Şu anda yoğun bakıma aldılar. Allah’ın izniyle iyileşecek, iyileşeceğine inanıyorum. Bu kaplumbağayı da yanında gördüm, onunla arkadaş galiba. Bu domuz doğanın temizlikçisi, insanlar nasıl temizliyorsa bu hayvanlar da doğanın temizlikçisi. Bu hayvanlara bakmamız lazım. Bir can vermemiz lazım, kendimi de sorumlu hissettim. Hüseyin Bey'e ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim.”





“O daha bir bebek, şokta, daha ne yaptığını bilmiyor”

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, yaralı domuzun uzun süre aç kaldığını belirterek, tedavisine başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sağ olsun İsmet abimiz bizi aradı, dağda domuz bulduğunu söyledi. Hemen bize getirmesini rica ettim. Bizim için kedisi, köpeği, domuzu, kuşu önemli değil. Sağ olsun 5 kilometre boyunca sırtında taşımış. Şu an vücut ısısı yok, çok uzun süreli açlık çekmiş, dehidrasyonu var. Acil yoğun bakıma aldık, serum bağladık. Tabii ki bundan önce yaptığımız ilk şey Milli Parkları aramak, doğa hayvanlarını hemen tedaviye alamıyoruz. Sağ olsun Milli Parklar Müdürümüz acilen siz tedavinizi yapın, biz elimizden geleni yaparız dedi. Herkesin bildiği gibi domuz pek sevilmeyen bir hayvan ama bu bizim için fark etmiyor. O daha bir bebek, şokta, daha ne yaptığını bilmiyor. İnşallah iyi olacak. İsmet Bey gibi kalpten hayvanları seven insanlar olduğu sürece dünya daha güzel bir yer haline gelecek. Doğa hayvanlarını özellikle yolda bulduklarında bize getirmelerini istiyoruz, ücretsiz tedavi ediyoruz. Bu domuzu da ücretsiz tedavi edeceğiz.”

İsmet Koç, yaralı domuzun yanında bulduğu kaplumbağayı da veterinere götürerek tedavisini yaptırdı. Yaralı domuz yavrusunun tedavisinin ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.