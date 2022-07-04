Zonguldak'ta yaşlı adam el frenini çekmediği aracının altında can verdi

Çaycuma ilçesinde evinin önüne aracını park eden 82 yaşındaki adam, el frenini çekmeden aşağı indi. Hareket eden otomobilin altında kalan adam, olay anında hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir anlık dalgınlığın bedeli ölümle sonuçlandı.

Yakademirciler köyünde yaşanan olayda, 82 yaşındaki Cemal Saltan, evinin önüne park ettiği aracından, el frenini çekmeden indi.

Bu esnada aniden hareket eden 67 ZC 984 plakalı araç, Saltan'ın üzerine doğru ilerlemeye başladı.

Yaşlı adam aracının altında ezildi

Bir süre sonra talihsiz adam, otomobilin altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre AFAD ekibi, kaldırma yastığı kullanarak Saltan’ı otomobilin altından çıkardı.

Olay anında can verdiği tespit edildi

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cemal Saltan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Cemal Saltan’ın cenazesi morga kaldırıldı.













