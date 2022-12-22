Zonguldak'ta, yengesini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kardeşi ile kavga ederken araya giren yengesini av tüfeği ile öldüren Ersin T. hakkında iddianame hazırlandı. Ersin T. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Zonguldak’ta, bir babanın evi terk etmesi üzerine kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak’ta, Engin ve Ersin T. kardeşler tartışmaya başladı.

Ersin T., evden aldığı av tüfeği ile kardeşi Engin T.’nin gelmesini beklediği sırada odaya gelen yengesi Derya Tunçdemir, duruma engel olmaya çalıştı. Tüfeğin ateş almasıyla Derya Tunçdemir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

3 çocuk annesi kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ersin T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İHA’nın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kadına karşı kasten öldürme suçundan hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ersin T.’nin soruşturmadaki ifadesinde, babasının evi terk etmesinden dolayı çıkan tartışma sonrası ağabeyinin peşinden geldiğini düşünerek kendisini savunma amaçlı gittiği odada tüfeği yanına aldığını söylediği yer aldı.

Olayın kaza olduğunu ileri sürdü

Zanlı Ersin T., odaya gelen yengesini Derya Tunçdemir’in tüfeğin namlusunu tuttuğunu, bu sırada silahın bilinmeyen bir sebeple ateş aldığını ve yengesinin yaralanarak yere düştüğünü, olayın da kaza sonucu yaşandığını öne sürdü.

Kadının bedeninden 35 saçma tanesi çıkarıldı

Engin T. ise eşinin çocukları almak için eve gittiğini, bu sırada eşinin vurulduğunu duyduğunu söyledi.

Otopsi raporunda, Derya Tunçdemir’in bedeninden 35 saçma tanesi çıkarıldığına dikkat çekildi. İddianamede, Ersin T.’nin tüfeği bilerek ve isteyerek eline aldığını, Engin Tunçdemir'e yönelse de araya giren yengesini kasten öldürdüğüne kanaat getirildi.