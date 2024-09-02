Zonguldak'ta yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı Bartın'dan Trabzon'a seyahat eden yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.

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İHA

Bartın’dan hareket eden yolcu otobüsü, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinin Kayadibi mevkiinde karşı yönden gelen tomruk yüklü kamyona çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyondaki tomruklar da yola saçıldı.

2 ÖLÜ 21 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kazada otobüs ve kamyon sürücüleri hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Olay yerinde incelemede bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Gökçebey Yenice yolunda elim bir kaza haberi aldık. Otobüste 21 yolcu 3 mürettebat toplam 24 kişi var. Bartın Erzurum seferini yapan bir otobüs. Şu anda bütün yaralılar az önce en son sıkışan iki yolcu tahliye edildi. Çok şükür sağlık durumları iyi. Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otobüs şoförü ve kamyon şoförü hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin.

En son çıkartılan 23 kişi şu anda tahliye edildi. Üçünün durumu ağır, diğerlerinin durumu iyi. Onları da takip ediyoruz. Şu anda 2 vatandaşımız biri otobüs şoförü biri de kamyon şoförü hayatını kaybetti.

"BÜTÜN YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ"

Diğer yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz. Ekiplerimiz kaza anından itibaren yaralıları kurtarmaya, sıkışanları kurtarmaya tahliye etmeye çalışıyor. Bütün yaralılar, sıkışanlar tahliye edildi.

Her iki şoför de sıkışmış ve hayatlarını kaybetmiş. Onları da ekiplerimiz çıkartmaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun. Bir şerit ihlali var. Ama bunu bilemiyoruz. Araştıracaklar. Bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali sollamadan mı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)