İHA
Zonguldak'ta yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
Zonguldak-Ereğli kara yolu Abdullah Y. idaresindeki Bartın-Karadeniz Ereğli seferini yapan midibüs, 34. kilometrede ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıktı.
9 YOLCU YARALANDI
Yoldan çıkan midibüs, Soğanlı rampası mevkisinde devrildi.
Havanın yağışlı olması nedeniyle yaşanan kazada araçta bulunan 9 yolcu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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