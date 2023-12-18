Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarparken, ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA

Akşam saatlerinde Zonguldak'ta Zübeyde Hanım Sokak’ta, MHP eski İl Başkanı Varol Demirköse'nin kardeşi Gürol Demirköse'ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.

Yere düşen Demirköse, başını kaldırıma çarptı

Demirköse çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürol Demirköse’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kaza haberini duyan ağabeyi Varol Demirköse de olay yerine geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)