Zonguldak’ta zincirleme kaza sonrası tartışmada havaya ateş açtı

Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, Nigar atar isimli bir sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden İbrahim Yaman, kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesi girişindeki kavşakta saat 23.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yaman’ın kullandığı hafif ticari araca ardından da Nigar Atar yönetimindeki otomobile çarptı

. Çarpmanın şiddeti ile Nigar Atar’ın kullandığı otomobil, Umut Başhan’ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Nigar Atar, yaralı olarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün tespiti için çalışma başlatıldı.

TARTIŞMA YAŞANDI

Tartışma sonrası kaza yapan araçların içindeki şahıslar arasında tartışma yaşandı. İbrahim Yaman isimli sürücü, yanındaki kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ateş eden şahıs, gözaltına alındı.

Hasar gören araçlar çekici ile kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.