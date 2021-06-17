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    Zonguldak'taki alkollü sürücü, yakalanınca 'Tutuklayın' dedi

    Polis denetiminde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hüseyin P., hata yaptığını söyleyip, kendisini tutuklamalarını istedi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 15:47
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    Zonguldak'taki alkollü sürücü, yakalanınca 'Tutuklayın' dedi

    Zonguldak Ereğli’de polis ekipleri, gece yaptıkları denetim sırasında, araçları durdurarak arama yaptı.

    Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki uygulamada otomobil sürücüsü Hüseyin P.'nin, yapılan testte, alkollü olduğu tespit edildi.

    TUTUKLANMAK İSTEDİ

    Polis ekiplerine kimlik numarasını vermek istemeyen Hüseyin P., alkollü olarak araç kullandığı için hata yaptığını belirtip, polislerden kendisini tutuklamalarını istedi.

    KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Hüseyin P., elleri kelepçelenerek, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

    Zonguldak taki alkollü sürücü, yakalanınca Tutuklayın dedi #1

    Zonguldak taki alkollü sürücü, yakalanınca Tutuklayın dedi #2

    Zonguldak taki alkollü sürücü, yakalanınca Tutuklayın dedi #3

    Zonguldak taki alkollü sürücü, yakalanınca Tutuklayın dedi #4

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