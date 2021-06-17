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- Zonguldak'taki alkollü sürücü, yakalanınca 'Tutuklayın' dedi
Zonguldak'taki alkollü sürücü, yakalanınca 'Tutuklayın' dedi
Polis denetiminde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Hüseyin P., hata yaptığını söyleyip, kendisini tutuklamalarını istedi.
- DHA
- 17.06.2021 - 15:33
- Güncelleme : 17.06.2021 - 15:47
Zonguldak Ereğli’de polis ekipleri, gece yaptıkları denetim sırasında, araçları durdurarak arama yaptı.
Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki uygulamada otomobil sürücüsü Hüseyin P.'nin, yapılan testte, alkollü olduğu tespit edildi.
TUTUKLANMAK İSTEDİ
Polis ekiplerine kimlik numarasını vermek istemeyen Hüseyin P., alkollü olarak araç kullandığı için hata yaptığını belirtip, polislerden kendisini tutuklamalarını istedi.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Hüseyin P., elleri kelepçelenerek, işlemleri için polis merkezine götürüldü.