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    Zonguldak'taki altın hırsızı komşu çıktı

    Çaycuma ilçesindeki evden altın çalan hırsız ekiplerce yakalandı. Hırsızın, ev sahibine komşu olduğu öğrenildi.
    • 28.07.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:19
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    Zonguldak'taki altın hırsızı komşu çıktı

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesideki hırsızlık olayı panik yarattı.

    Kerimler köyünde yaşanan olayda,  bir vatandaşın evinde yaşanan hırsızlık olayı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Hırsız komşuları çıktı

    Hırsızlık olayını, aynı köyde ikamet eden başka bir kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Çalınan altınlar bulundu

    Şüpheliyle birlikte çaldığı iki adet altın küpe, üç adet altın yüzük, iki adet altın kolye ve bir adet altın bileklik ekiplerce yakalandı.

    İHA'nın aktarımına göre, gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

    Zonguldak taki altın hırsızı komşu çıktı #1


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