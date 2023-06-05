Zonguldak'taki belde belediyesine saldırı Belde belediye binasının kapı ve camlarını kırıp makam odasına girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 saldırgan tutuklandı. Zanlıların “işsiz” olduklarını gerekçe göstererek, eylemlerini gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

İHA

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde belediye binasının önüne gelen 2 kişi, ellerindeki levyelerle önce otomatik kapının camlarını parçaladı.

Saldırganlar, makam odasına kadar önlerine ne çıkarsa yerle bir etti.

Makam odasını da dağıttılar

Son olarak Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün odasının önüne gelen saldırganlar, içerideki pencereleri kırdı.

Gözü dönen saldırganlar, daha sonra binadan ayrıldı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırı güvenlik kamerasına yansırken, durum polise bildirildi.

Başkan, şikayetçi oldu

İhbar üzerine belediyeye gelen polis, isimlerinin E.Ç. ve M.Ö. olduğu tespit edilen iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Haberi alınca belediye binasına koşan Başkan Akgün ise polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Şüphelilerin belediyede işe alınmadıkları gerekçesiyle binaya saldırdıklarını söylediklerini ifade eden Akgün, şöyle devam etti:

"Çatalağzı beldesinin kutsalı, namusu burası"

Arkadaşlarımız gece, belediyenin camlarını kırdıklarını söylediler. Geldiğimde ön giriş kapısı tamamen kırılmıştı. Tuvalet camları, makam kapısı, makamın camlarını komple kırık halde bulduk. Polisler müdahale ederek, kıran vatandaşları yakalamışlar. Karakola götürmüşler. Biz de şikayetçi olduk. Neden saldırdıklarını net olarak bilmiyorum. Polise işsiz olduklarını, başkanın bunlara iş bulmadığını mazeret göstererek kırdıklarını söylemişler. Olay bir camın kapının kırılması değil, burası bir beldenin belediye makamı. Biz buraya seçimle geldik. Çatalağzı beldesinin kutsalı, namusu burası. Buraya maddi olarak bir cezai değerlendirme yapılırsa çok yazık olur. Topluma yazık, bize saygısızlık olur. Her önüne gelen alsın baltayı eline kırsın döksün, eğer 100 lira zarar varsa 100 lirayı versin sokakta dolaşsın. Yok böyle bir dünya.

İkisi de tutuklandı

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların adliyeye binasına girerken “Çekin çekin, işsiziz, iş versinler bize.” dedikleri duyuldu.