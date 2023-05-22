Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama 2 yaşındaki bebek, 25 yaşındaki sapığın cinsel istismarı sonrası hayatını kaybetti. Kan donduran olayda anne ile olayla ilgisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 5’e çıkarken, gözaltındaki 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

DHA Kan donduran olay, 18 Mayıs günü Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşandı… İddiaya göre 25 yaşındaki Furkan Sevinç, Meryem Ö.nün İstasyon Mahallesi'ndeki evine gitti ve geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki kızını alıp markete gitti. Tecavüz etti Bu sırada evde olan 2 yaşındaki Nisa Nur bebek, Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı, Furkan Sevinç ise bebeği ayıltamadı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. 'Dayısıyım' dedi Furkan Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca, Sevinç yakalandı. Furkan Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 yaşındaki abla da cinsel istismara maruz kaldı Nisa Nur’un küçük bedeni, cinsel istismarı kaldıramadı ve bebek hastanede hayatını kaybetti. Daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkan abla R.Ö. de, devlet korumasına alınıp sevgi evine yerleştirildi. Genişletilen soruşturmada Meryem Ö. ve olayla ilgili olduğu iddia edilen M.G., Ö.C., C.S. ve ismi açıklanmayan 2 kişi daha gözaltına alındı. Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından, yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi. Tutuklu sayısı 5 oldu Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Meryem Ö. ile olaya karıştığı düşünülen M.G., Ö.C. ve C.S. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Furkan Sevinç'le birlikte tutuklananların sayısı ise 5'e çıktı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.