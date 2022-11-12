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Zonguldak'taki dilencinin 3 dairesi ortaya çıktı
Ereğli ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri, dilencilik yaparak 4 bin 200 TL toplayan N.K.'nin 3 tane dairesinin olduğu öğrenildi.
- 12.11.2022 - 14:49
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki zabıta ekipleri, dilenci denetimine çıktı.
Bölgede dilencilik yapan N.K., ekipler tarafından fark edildi.
4 bin 200 TL topladı
N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.
3 dairesi ortaya çıktı
Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.