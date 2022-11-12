Zonguldak'taki dilencinin 3 dairesi ortaya çıktı

Ereğli ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri, dilencilik yaparak 4 bin 200 TL toplayan N.K.'nin 3 tane dairesinin olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki zabıta ekipleri, dilenci denetimine çıktı.

Bölgede dilencilik yapan N.K., ekipler tarafından fark edildi.

4 bin 200 TL topladı

N.K.'nin, ilçede bulunan fabrikadan emekli olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, N.K.’yi işlemler için Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. N.K.'nin dilenerek 4 bin 200 lira topladığı belirlendi.

3 dairesi ortaya çıktı

Yapılan incelemede N.K.’nin kendisine ait 3 dairesinin olduğu da saptandı. N.K.'nin topladığı 4 bin 200 liraya el konulurken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında dilencilik yaptığı için 277 lira ceza kesildi.