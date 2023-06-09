Zonguldak'taki feci kazada can veren kuzenlere veda Çaycuma ilçesinde ışıklı kavşakta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Göksel ve Resul Baş kuzenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ilerleyen Ahmet K. idaresindeki 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü Bartın'dan Ankara'ya gitmek üzere aldığı yolcularla birlikte yola çıktı.

Otobüs, ışıklı kavşağa geldiğinde Göksel Baş hakimiyetindeki 34 BP 566 plakalı otomobille çarpıştı.

Otobüs çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki banketleri de sökerek prefabrikten imal edilen bir iş yerine daldı.

2 kuzen can verdi

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan kuzenlerden Resul Baş (17) olay yerinde, Göksel Baş (22) ise kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Nuran ve Celal Gülsen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Resul Baş ile kuzeni Göksel Baş, bugün Sandallar köyü Yahyabaşoğlu Mahallesi Camii ve Koramanlar köyü Şeyh Yabalı Baba Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası asri mezarlığa defnedildi.

İki kuzenin arkadaşları da mezar başına gelerek dualar etti.

"Ölüm bile onları ayıramadı"

Amca Ali Baş şu ifadeleri aktardı;