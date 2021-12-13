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Zonguldak'taki feci kazada şoförün alkollü olduğu ortaya çıktı

Zonguldak'taki feci kazada şoförün alkollü olduğu ortaya çıktı

Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde ise minibüs şoförünün alkollü olduğu belirlendi.