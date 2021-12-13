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- Zonguldak'taki feci kazada şoförün alkollü olduğu ortaya çıktı
Zonguldak'taki feci kazada şoförün alkollü olduğu ortaya çıktı
Ereğli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde ise minibüs şoförünün alkollü olduğu belirlendi.
- DHA
- 13.12.2021 - 10:31
- Güncelleme : 13.12.2021 - 10:54
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabaha karşı, Hasan Akbilek yönetimindeki 67 TB 102 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yaparak ana yola giren Bayram Öztürk idaresindeki 34 CND 409 plakalı minibüs çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüs sürücüsü Öztürk ile otomobilde bulunan Neşe Akbilek, Buse Akbilek ve Çeşminaz İncedere yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, minibüs sürücüsü Bayram Öztürk’ün yapılan kontrollerinde 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.