Borcunu ödemek için girdiği iş yerinde bir anda epilepsi krizi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı. Gencin epilepsi krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde Zonguldak'ta Taner T. isimli genç, yakınından aldığı borcunu geri ödemek için Recep Ateş'in Ontemmuz Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

Burada emanet olarak bırakacağı parayı arkadaşının alacağını söyleyen genç, bir anda yere yığıldı.

Karşısındaki gencin yere yığıldığını görünce şok yaşayan iş yeri sahibi, gence müdahale etti.

GENCİN YANINDAN AYRILMADI

Yan çevirdiği genç için sağlık ekiplerine haber veren iş yeri sahibi, sağlık ekipleri gelene kadar bir an olsun gencin yanından ayrılmadı. İlk müdahalesi yapılan Taner T., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak'taki genç, borcunu ödemek için gittiği dükkanda kriz geçirdi ViDEO



"BOĞULACAĞINI SANDIM, BÜYÜK BİR KORKU YAŞADIM"

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA'ya konuşan iş yeri sahibi Recep Ateş, "Arkadaş bizim dükkana geldi. Bir arkadaşına para emanet etmek istediğini söyledi. Ben de ismini sordum, ne kadar emanet edeceğini sordum. Tam o sıra kasıldı, cevap veremedi. Bir süre boş boş baktı. Sonra yere düştü. Tam o sıra Allah'tan cama vurmadı. Boğulacağını zannettim çok korktum. Yan çevirip nefes almasını sağlamaya çalıştım ve rahatlatmaya çalıştım. 112'yi aradım. Onlar müdahale ettiler. Epilepsi olduğunu sonradan öğrendik." diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



