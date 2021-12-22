Zonguldak'taki maçta kavgaya karışan taraftarlara ceza

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de pazar günü oynanan Gelikspor ile Çaycumaspor maçında çıkan olaylar sonrası taraftarlara ceza yağdı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde oynanan amatör maçta tribünde hakaret içerikli sözler kullanılmıştı.

Yabancı cisimlerin sahaya atıldığı olaylar stadın dışına taşmış, bazı taraftarlar yaralanmıştı.

Jandarma ekiplerinin takviye olarak geldiği olayda tekmeler havada uçuşurken, taşlı sopalı saldırılar da gerçekleşmişti.

OTOBÜS TAŞLANDI

Güvenlik tedbiri alan polisin bilgisi dışında Gelikspor kafilesinin stattan ayrıldığı iddiasıyla dağılmayan grup tarafından otobüsün taşlandığı öne sürüldü. İçerisinde futbolcuların ve teknik heyetin bulunduğu Gelikspor otobüsünün camlarına isabet eden taşlar içeriye girip zarar verince kavganın boyutu yükseldi.

25 KİŞİNİN MÜSABAKA VE ANTRENMANLARA GİTMESİ YASAK

Tarafların güçlükle ayrılmasının ardından bazı taraftarlar gözaltına alındı. İncelenen kamera kayıtları sonrası Çaycumaspor’un taraftarı oldukları belirtilen 25 kişinin bir yıl süre ile Çaycumaspor müsabakaları ve antrenmanlarına girişi yasaklanarak denetime tabi tutulma cezası verildi.

İKİ TAKIMIN TARAFTARI İÇİN DE İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca "Yasak olan ve tehlike arz edebilecek aletleri kullanarak müsabakanın düzenini bozma" suçunu işledikleri ileri sürülen iki takımın taraftarları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca işlem başlattı.



