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    Zonguldak'taki maden ocağında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

    Ereğli ilçesindeki maden ocağında vagonların arasındaki kömür boşaltma aparatına sıkışıp can veren 46 yaşındaki işçi, son yolculuğuna uğurlandı.
    • 13.04.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:37
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    Zonguldak'taki maden ocağında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında, korkunç bir kaza yaşandı.

    Kandilli Beldesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Armutçuk Müessesesi’nde, eksi 500 kodunda vagonların arasında bulunan kömür boşaltma aparatının arasında sıkışan Fevzi Yaman (46), yaşamını yitirdi.

    İşçinin cansız bedenini mesai arkadaşları çıkardı

    Fevzi Yaman’ın cansız bedeni, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

    Yaman’ın cenazesi, evinin bulunduğu Alaplı ilçesi Alioğlu Köyü Ahiler Mahallesi’ne getirildi.

    Cenazeye çok sayıda kişi katıldı

    2 çocuk babası Yaman’ın cenaze namazına Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, TTK Genel Müdürü Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçisinin ailesi ve yakınları, maden işçileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Aile mezarlığına defnedildi

    Yaman’ın cenazesi, daha sonra mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

    Zonguldak taki maden ocağında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi #1

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    Zonguldak taki maden ocağında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi #4

    Zonguldak taki maden ocağında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi #5

    Zonguldak taki maden ocağında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi #6


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