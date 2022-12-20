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    Zonguldak'taki metal fabrikasında asit kazanı patladı: 1 ölü

    Asit patlaması sonucunda yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 20.12.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:20
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    Zonguldak'taki metal fabrikasında asit kazanı patladı: 1 ölü

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren metal fabrikasında panik anları yaşandı.

    Galvanizleme hattındaki asit kazanının patlaması sonucu işçiler Ercan Yılmaz ve Mesut Aşut yaralandı.

    İşçilerden 1'i kurtarılamadı

    Ereğli’deki hastanede ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, daha sonra Ankara’da bulunan hastaneye sevk edildi. Ercan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

    Mesut Aşut’un ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

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