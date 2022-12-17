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Zonguldak'taki ölümlü servis kazasında aracın muayenesiz olduğu belirlendi

Zonguldak'taki ölümlü servis kazasında aracın muayenesiz olduğu belirlendi

1 öğrencinin yaşamını yitirdiği şoför ve 18 öğrencinin yaralandığı okul servisi kazasında midibüsün muayenesinin bittiği ve geçen yıl da başka bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.