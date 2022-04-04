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    Zonguldak'taki otomobilin üzerine karton yığdılar

    Geri dönüşüme götürülmek üzere toplanan çok sayıda karton, çuvallara koyularak küçük bir otomobilin üzerine bağlandı. Aracın tehlikeli yolculuğu ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 18:05
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    Zonguldak'taki otomobilin üzerine karton yığdılar

    Ülkenin birçok noktasında trafiği tehlikeye atan gruplardan biri de otomobillerin üzerinde ağırlık taşıyan sürücüler oluyor.

    Zonguldak'tan gelen bir görüntüde de kimliği belirlenemeyen bir şahıs, trafiği tehlikeye atacak şekilde taşıma yaptı.

    ÜST KAPORTAYA SARDI

    Ereğli’de geri dönüşüm için toplanan kartonların bulunduğu çuvalları 67 LY 596 plakalı otomobilinin üst kaportasının üzerine sarıp, yola çıktı.

    TELEFONLA KAYDA ALDI

    Yoldan geçen diğer sürücüler, Alaplı yönüne giden otomobili fark edip, cep telefonuyla kayda aldı. Tehlikeli bir biçimde yolda ilerleyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Zonguldak taki otomobilin üzerine karton yığdılar #1

    Zonguldak taki otomobilin üzerine karton yığdılar #2

    Zonguldak taki otomobilin üzerine karton yığdılar #3


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