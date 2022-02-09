Zonguldak'taki yaşlı kadın yol olmadığı için elde taşındı

Zonguldak'taki yaşlı kadın yol olmadığı için elde taşındı

Karaelmas Mahallesi'nde evinde fenalaşan 86 yaşındaki Dudu Savaş, yol olmadığı için sağlık görevlileri elde taşıyarak ambulansa götürdü.

Zonguldak'ın Karaelmas Mahallesi'nde sabah saatlerinde 86 yaşındaki Dudu Savaş, evinde fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ ELİNDE TAŞIDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yol olmadığı için Dudu Savaş'ı 5 metrelik dik merdivenden elde taşındı.

FENALAŞAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Zorluklarla ambulansla alınan Savaş, olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.