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- Zonguldak'taki yaşlı sürücü fren yerine gaza bastı
Zonguldak'taki yaşlı sürücü fren yerine gaza bastı
Çaycuma ilçesinde seyir halinde iken fren yerine gaza basan sürücü bankete çıktı. Araç, çekici yardımı ile kaldırıldı.
- 29.12.2022 - 17:29
Zonguldak'ta ilerleyen yaşlı sürücü kaza yaptı.
Çaycuma ilçesinin Nadır mevkisinde yaşanan kazada, yaşlı sürücü İ.A. 67 ZA 941 plakalı aracı ile seyir halindeyken manevra yaptı.
Sürücü bu sırada, fren yerine gaz pedalına bastı.
Bankete çıktı
Fren yerine gaza basınca bankete çıkan araç çekici yardımı kaldırıldı.
Sürücü kazada yara almazken otomobilde maddi hasar oluştu.