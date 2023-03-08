Zonguldak'ta kadın cinayeti! Yeğeni sanığı itiraf etti Karısıyla tartışması sırasında silahla yaralayan adam, kaçarken ekipleri arattığı yeğenine "yengem kendini vurdu" ifadelerini verdirdi. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Karı koca tartışması sonrasında yaşanan cinayetlere bir yenisi daha eklendi.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü 6 yıllık evli çift tartışmaya başladı.

32 yaşındaki Sedat S. ile 28 yaşındaki Gülcan S. arasında çıkan tartışma sırasında Sedat S., eşini tabancayla kasığından vurdu.

3 çocuk annesi Gülcan S., kanlar içinde yere yığılırken Sedat S., 12 yaşındaki yeğenine telefonu verip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aratarak, 'Yengem kendini vurdu' şeklinde ihbar yaptırdı.

Katil evden kaçtı

Arkadaşı F.K.'den yardım isteyen Sedat S., evden kaçtı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Gülcan S., ambulansla hastaneye götürülüp tedaviye alındı.

'Yengemi dayım vurdu'

Ekipler olayı ilk anda intihar olarak değerlendirirken, ifadesine başvurulan görgü tanığı çocuk, polis merkezinde, 'Yengemi dayım vurdu' dedi.

3 gün sonra yakalandı

Bunun üzerine Sedat S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sedat S. ve arkadaşı F.K., 3 gün sonra saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çocuğunun başkasından olduğunu ifade etti

Sedat S., ifadesinde eşini, kendisini aldattığı için vurduğunu, Gülcan S.'nin yeni doğan çocuğunun babasının başkası olduğunu öne sürdü.

Çocuklar korumaya alındı

Gülcan S.'nin daha önceki evliliğinden olan 2 çocuğu ile bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gülcan S.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Sedat S. ve arkadaşı F.K. ise adliyeye sevk edildi.