3. sondaj gemisi yolda

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 2 sismik arama ve 2 sondaj gemisiyle hidrokarbon arama çalışmalarını devam ettirirken, İngiltere'den 3. sondaj gemisi siparişi verilmişti.
YOLA ÇIKTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.