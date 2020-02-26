3. sondaj gemisi yolda

Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu

İstanbul’da bombalı eylem hazırlığında olan 10 PKK’lı terörist yakalandı.

Sivasspor'a 1-0 mağlup olup haftayı puansız kapatan Aytemiz Alanyaspor'da, teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe söylentilerine "Önemli olan Alanyaspor'la neler başarabileceğim" diyerek cevap verdi.

Erol Bulut'a 'F.Bahçe'ye gidecek misiniz' diye soruldu

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Erzurum'da yemek pişirdiği düdüklü tencereyi içindeki buharın boşalmasını beklemeden musluğun altına tutan Derya Alkan'ın, tencerenin patlamasıyla yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Yüzünde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

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HDP önündeki ailelerin direnişi 177. günde

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 177’nci gününde de devam ediyor.