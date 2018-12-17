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3 TCDD görevlisi tutuklandı

Tren kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı. Hareket memuru, "Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi" diyerek suçlunun sevk sistemini değiştiren yönetimin olduğunu söyledi.

İHA | 17.12.2018 - 17:17..
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Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 TCDD görevlisi tutuklandı.

"YÖNETİM GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMADI"

Hareket memuru S.Y. savcılık ifadesinde "Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yoktur. Hat 1'den gitmesi gereken YHT hat 2'ye girdi.

Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Makasçı Osman Y. savcılık ifadesinde, "Saat 05.00'da kılavuz makine 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettim. Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik.

3 TCDD görevlisi tutuklandı

"YOĞUNLUK NEDENİYLE HATIRLAMIYORUM"

Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketleriyle yola yerleştirdik.

Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

3 TCDD görevlisi tutuklandı

3 TCDD görevlisi tutuklandı

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