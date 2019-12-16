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3 tekerli elektrikli bisikletle fuhuş servisi

Antalya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile onların fuhuş yapmalarına aracı olan toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 16.12.2019 - 10:57..
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıklarını belirledikleri 20'ye yakın adrese eş zamanlı baskın yaptı.

10 KADIN VE FUHŞA YÖNLENDİRENLER GÖZALTINA ALINDI

Fuhuş merkezine çevrilen ev, otel ve pansiyona yapılan operasyonda aralarında 1 Kırgızistan, 5 Özbekistan, 3 Türkmenistan, 1 Faslı olmak üzere 10 kadın gözaltına alındı. Soruşturmasını derinleştiren ekipler kadınları fuhşa yönlendiren A.K., B.P., N.P., A.K., M.V., C.Ç., İ.A., A.E., A.K., Y.S., B.K. ve C.A.’yı da gözaltına aldı.

3 tekerli elektrikli bisikletle fuhuş servisi

80 BİN TL'YE YAKIN PARA ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda çetele, bilgisayar ve cep telefonu, suçtan elde edilen gelir olarak nitelendirilen 15 bin lira, 5 bin euro ve 5 bin 500 dolara el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdur kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

3 tekerli elektrikli bisikletle fuhuş servisi

"PASTA HAZIR MI?"

Şüphelilerin kadınları pazar alışverişi adı altında 3 tekerlekli elektrikli bisikletle müşteriye götürdükleri öğrenildi. Telefon görüşmeleri ve yazışmalarda ise şüpheli ve müşterinin, ‘Pastayı kestiniz mi pasta hazır mı’ gibi şifreler kullandıkları belirlendi.

3 tekerli elektrikli bisikletle fuhuş servisi

3 tekerli elektrikli bisikletle fuhuş servisi

3 tekerli elektrikli bisikletle fuhuş servisi

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