3 ülkede ordu korona sonrası sokağa indi

Çin'den sonra vaka sayısının en hızlı arttığı ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu İtalya, İspanya ve İngiltere'de, koronavirüse karşı alınan önlemler sertleşiyor.

Koranavirüs sonrası ülkelerindeki süreci iyi yönetemeyen 3 ülkede halk, evlerinde karantinaya alındı.

Karantina sonrası bu ülkelerdeki market rafları boşaldı, yağma ve isyan başladı. Ülkede büyük panik gitgide büyümeye devam ediyor..

3 ÜLKENİN ORDUSU SOKAKTA

Yaşan bu süreçler sonrası İtalya, İspanya ve İngiltere, ordusununu sokağa indirerek, yağma ve isyanları bastırmaya çalışacak.