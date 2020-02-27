taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.164
Euro
6.7306
Altın
1643.78
Borsa
114386.57
Gram Altın
325.875
Bitcoin
54574.81

3 ülkede topa kafayla vurmak yasaklandı

Futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere'nin yanı sıra İskoçya ve Kuzey İrlanda'da, futbol antrenmanları esnasında 12 yaşından küçük çocukların topa kafayla vurması yasaklandı.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 10:38..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın futbol federasyonları, 11 yaşından küçük çocukların futbol antrenmanlarında topa kafayla vurmalarını yasakladığını duyurdu.

Federasyonlardan yapılan ortak açıklamada, topa kafayla vurma ile bunama (demans) arasında bağlantı olduğunu saptayan bilimsel araştırmanın sonucuna göre alınan kararla, ilkokula giden ve 11 yaş altı çocukların antrenmanda meşin yuvarlağa kafayla vurmasına yasak getirildiği belirtildi.

3 ülkede topa kafayla vurmak yasaklandı

KAFAYLA YAPILAN ANTRENMANLARA SINIRLAMA GELDİ

Genç oyuncuların 18 yaşına gelene kadar kafayla yaptıkları antrenman sayısı ve süresine de sınırlama getirildi.

İskoçya'daki Stirling Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, küçük yaşta topa kafayla vuran futbolcuların beyin gelişiminde ufak çaplı da olsa önemli değişimlerin yaşandığı ifade edilmişti.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyonların aldığı kararın memnuniyetle karşılanmasına rağmen bu konuda daha kapsamlı sınırlandırmalar getirilmesi gerektiği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
90+4'te kalecinin golü turu getirdi
Concacaf Şampiyonlar Ligi'nde Alianza'ya ilk maçı 2-1 kaybeden Tigres, rövanş maçında son dakikada kalecisi Nahuel Guzman'ın attığı golle tur atladı.
Göksenin Köksal'dan Ozan Tufan'a gönderme
9 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta'da, kaptan Göksenin Köksal'ın maç sonu paylaşımı gündem oldu.
Filip Novak için Galatasaray devreye girdi
Trabzonspor'un sözleşme yenilemek için çalışmalarını sürdürdüğü Filip Novak için, oyuncunun menajerinin Galatasaray'la görüştüğü ortaya çıktı.
Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi
Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle Ali Koç'u protesto etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
731
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
98
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
64
SMO, Serakib'i ele geçirdi
SMO, Serakib'i ele geçirdi
62
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
297
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
82
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir