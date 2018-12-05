3 yaşındaki çocuk kamyonetle duvar arasına sıkıştı

Antalya'da meydana gelen olayda, seyyar satıcılık yapan Hayri E. kamyonetle Mehmet-Zeynep Ay çiftinin evinin önünde durdu. Kamyonetin yan kapağını açarak satış yapan satıcı, kapağı kapatmadan evin önünden ayrılmak için manevra yaptı. Bu esnada görme engelli dedesi Ahmet Ay ile araç çevresinde dolaşan 3 yaşındaki Arda Ay, kamyonetin açık kapağı ile duvar arasında sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ailenin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan Arda ve dedesi aynı kamyonetle hastaneye götürülmek istendi. Yolda 112 Acil Servis ambulansına alınan dede ve torununa, Gazipaşa Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Arda kurtarılamadı. Ahmet Ay ise tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsü Hayri E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



