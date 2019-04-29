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3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu

Dün akşam saatlerinde kaybolan İlayda evlerinin yakınındaki çayda cansız bedeni bulundu. 3 yaşındaki kız çocuğunun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

DHA | 29.04.2019 - 01:30..
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Atlı ailesinin kızları İlayda Peldanur, evlerinin önünde oynarken akşam saatlerinde aniden gözden kayboldu. Aile, aramayla İlayda Peldanur'u bulamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı.

Mahallelinin el fenerleriyle yaptığı aramayla İlayda Peldanur, evlerinin yakınlarından geçen çayda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaya düşüp boğulduğu tahmin edilen kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

MUHTAR ÇİÇEK: TALİHSİZ BİR KAZA YAŞANDI

Mahalle Muhtarı Zeki Çiçek, talihsiz bir kazanın yaşandığını belirterek, "Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşandı. 3 yaşındaki kızımız kaybolunca, köylülerin de yardımıyla fenerlerle akşam karanlığında aramaya başladık. Kızımızın cansız bedenini çayda bulduk. Morga kaldırdık. Allah ailesine sabır versin" dedi

3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu

3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu

3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu

3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu

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