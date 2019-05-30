taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8925
Euro
6.5775
Altın
1288.37
Borsa
90011.62
Gram Altın
244.081

Bursa'da 3 yaşındaki kıza dondurma dayağı

Dondurma yemediği için 3 yaşındaki çocuğunu döven anne gözaltında.

İHA | 30.05.2019 - 10:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Bursa'da 3 yaşındaki kıza dondurma dayağı

Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken 36 yaşındaki anne S.B., Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da 3 yaşındaki kıza dondurma dayağı

KIZI İÇİN DARP ANNE İÇİN SAĞLIK RAPORU

Polis ekipleri, anne S.B., ile darp ettiği kızı L.B.'yi sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada L.B. için darp raporu, gözaltındaki anne S.B. için de sağlık raporu alındı.

Anne L.B.'nin hastaneye getirildiği sırada şapka ve gözlük takarak kameralardan gizlenmesi dikkat çekti. Anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bursa'da 3 yaşındaki kıza dondurma dayağı

DİĞER KÜÇÜK ABLASI DA ANNESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.
Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.

Bursa'da 3 yaşındaki kıza dondurma dayağı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

314
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

80
Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü 5 yaralı

3
Muğla'da deprem

Muğla'da deprem

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir