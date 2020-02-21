Atatürk posteri önünde ne olur gel buraya diye ağlayan minik Meryem

1 3 yaşındaki Meryem'in Atatürk sevgisi Mersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden 3 yaşındaki Meryem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı.

2 Kadın yolcunun iç çamaşarından uyuşturucu çıktı Ekipler tarafından yapılan kontrolde, bir kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı. Emniyet güçleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

3 Terim ve Yanal'ın derbi planları Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiklerini belirledi. Yanal'ın en büyük kozu Vedat Muriç olacak. Terim ise en çok Feghouli'ye güveniyor.

4 İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu Geçtiğimiz günlerde İETT otobüsünde yaşananlar yolcular arasında sert tartışmalara neden oldu. Diyanet, böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini açıkladı.

5 Gaziantep'te damadını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı Kına gecesinde damadının boğazını keserek yaşamına son veren kayınbaba, "Zaten fırsat kolluyordum. Aramızda tartışma çıkınca da bıçakla boğazını kestim." dedi.

6 Bursa'da cephanelik ele geçirildi: 1 gözaltı Düzenlenen operasyonda, oto lastikçisi F.C.'nin bulunduğu adreslerde çok sayıda kesici alet ve silah bulundu.