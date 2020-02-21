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3 yaşındaki Meryem'in Atatürk sevgisi

Mersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden 3 yaşındaki Meryem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı.

DHA | 21.02.2020 - 12:28..
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Vanlı olan ve Mersin'de yaşayan Hasan- Büşra Orbay çifti, minik kızları Meryem'in halasının da katıldığı Bilek Güreşi Yarışması'nı izlemek için spor salonuna gitti.

Yarışma devam ederken Meryem Orbay, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini gördü.

Atatürk posteri önünde ne olur gel buraya diye ağlayan minik Meryem İZLE

BİR TÜRLÜ SAKİNLEŞMEDİ

Koşarak, posterin önüne giden Meryem, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağlamaya başladı. Annesi bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, Meryem'i de sakinleştirmeye çalıştı.

3 yaşındaki Meryem'in Atatürk sevgisi

Minik Meryem, bir süre Atatürk posteri önünde gözyaşı döktü.

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