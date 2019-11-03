3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Tüm Türkiye'de FETÖ'ye karşı operasyonlar devam ediyor. 3 yıldır aranan ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Z.K., operasyonda yakayı ele verdi.
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Z.K., Eskişehir’de yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yıldır aranan, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Z.K.’yi kent merkezinde saklandığı evde bularak gözaltına aldı.
İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin soruşturmasının devam ettiği, İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.