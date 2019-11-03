3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

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Erzurum ve Kars Doğu'nun en soğuk kentleri arasında girdi

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1 Ayşe Arman Hürriyet'ten istifa etti Hürriyet'te yaşanan işten çıkarmalara tepki gösteren Ayşe Arman, 27 yıllık Hürriyet kariyerini noktaladı.

2 5 ilde DEAŞ operasyonu Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kişi yakalandı.

3 Fransız basını Yusuf Yazıcı'yı analiz etti Fransız spor gazetesi L'Equipe, Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı analiz ettiği tam sayfa bir haber yayınladı.

4 Tunceli'de ilk kar yağdı Pülümür ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

5 Adana'da pencere önüne bırakılan bebek düşüp öldü Seyhan ilçesinde bronşit olan 10 aylık Suriyeli bebek, taburcu edilecekken dördüncü kattan düşüp hayatını kaybetti.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002'de olduğu gibi; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru inançla yürümeye devam edeceklerini söyledi.