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3 yıldır kayıp şahsın abisinin bahçesinde kemik bulundu

Iğdır'da 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u bulmak için çalışma yürüten polis, Karakuş'un abisinin bahçesinde insan kemikleri buldu.

DHA | 19.12.2019 - 18:23..
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, 3 yıl önce kaybolan Selahattin Karakuş'u (31) bulmak için yürütülen çalışmalar sonucu polis, Karakuş'un yengesi M. ve ağabeyi B. Karakuş'u gözaltına aldı.

Çiftin bahçesinde arama yapan jandarma, foseptikte insan kemikleri buldu. Kemiklerin Karakuş'a ait olduğu tahmin ediliyor.

KÖYDE İNCELEME YAPILDI

İlçenin Gaziler köyünde oturan ve Temmuz 2016 yılından beri kayıp olan Selahattin Karakuş'u, bulmak için Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi B. ve yengesi M. gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye, belediye görevlileriyle birlikte söz konusu çiftin köyünde inceleme yaptı.

Çiftin evinin bahçesindeki foseptikte, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Arama sonucu foseptikte kemikler bulundu. Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kemiklerin 3 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin Karakuş'a ait olabileceği tahmin ediliyor. Kemiklerin kesin olarak kime ait olduğu ise yapılacak DNA testi sonucunda belirlenecek.

3 yıldır kayıp olan kişinin ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu -1

3 yıldır kayıp olan kişinin ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu -2

3 yıldır kayıp olan kişinin ağabeyinin bahçesinde insan kemikleri bulundu -3

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