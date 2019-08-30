30 Ağustos, Büyükada Sinagogu'nda da kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihte üst sıralarda yerini aldı.

YURTTA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Bu zafer, Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Büyükada Sinagogu da o yerlerden biri.

Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas o anlarden çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Büyükada Sinagogu'nda Zafer Bayramı kutlaması VİDEO