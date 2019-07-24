30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Meclis oturumunda 30 Ağustos'a ilişkin dile getirdiği sözlerle gündeme geldi.

Küçümseyici bir tavırla konuşan Aktaş, "30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil." dedi.

Bu sözler üzerine Alinur Aktaş, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Geri adım atmak zorunda kalan Başkan Aktaş'ın savunması da oldukça ilginç.

"30 AĞUSTOS'TA EVLENDİM"

Sözlerinin çarpıtıldığını savunan Alinur Aktaş, 30 Ağustos tarihinin anlamına binaen o gün evlendiğini söyledi.

Aktaş, "Bilerek ve isteyerek anlamlı bu günde evlenmiş bir insana küfür ederek, demokrasiye katkıda bulunmuyorsunuz. Günlerdir bitmek tükenmek bilmeyen yalan ifadeler, hakaretler, küfürler, aşağılamalar, çarpıtmalar, iftiralar ortalıkta dolanıyor. Kimse ifademi eğip bükerek, kendine malzeme yaparak, Bursa halkına, seçilmiş başkanına ve meclis üyelerine hakaret edemez. O gün sarf ettiğim sözlerin, meclis tartışmalarının harareti sebebiyle yanlış anlaşıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos açıklaması VİDEO