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Aşırı Empati Sendromu nedir

Aşırı Empati Sendromu; elalem ne der kaygısıyla kişinin, kendi düşüncesini hayata geçirememesine denir.

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Toplumumuza daha çok özgü olan Aşırı Empati Sendromu, başkası ne der düşüncesinin getirdiği kaygı nedeniyle kişinin, gerçek fikirlerini gerçekleştirmemesi olayıdır.

TOPLUM ENDİŞESİ

Herkesin hayatında mutlaka denk geldiği ve yaşadığı bir kaygıdır Aşırı Empati Sendromu. Kendini bu konuda, acaba yanlış bir şey mi yapıyorum ya da düşündüğümü hayata geçirirsem başkaları ne der fikriyle hareket eden kişi, aynı zamanda başarısız da oluyor.

Aşırı Empati Sendromu nedir

ÖZGÜR FİKRİN ÖNEMİ

Psikologlar, pedagoglar, yaşanan olayın bir psikolojik rahatsızlık olduğu konusunda hemfikir. Bunun için kişinin hayata geçirmek istediği düşüncesini kokrmadan, çekinmeden yapması gerekiyor. Başkası ne der demeden, özgür biçimde davranabilmelidir.

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