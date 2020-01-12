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30 bin TL'lik motosikleti çalıp, götürdü

Kağıthane’de motosikletli 2 kişi, vatandaşların gözü önünde 30 bin lira değerindeki motosikleti 30 saniye içerisinde çaldı. Pes dedirten o anlar kameralara yansıdı.

İHA | 12.01.2020 - 10:06..
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Zafer Yılmaz adlı kişi, akşam saatlerinde 06 BA 8423 plakalı 30 bin lira değerindeki motosikletini İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sanayi Mahallesi’nde park etti.

Ardından motosikletinin başından ayrılan Yılmaz evine gitti.

30 bin TL'lik motosikleti çalıp, götürdü

 

GÖZ GÖRE GÖRE HIRSIZLIK

Akşamüstü motosikletle semtte dolaşan 2 hırsız, işlek cadde üzerinde otomobillerin arkasında bir motosiklet gördü. Vakit kaybetmeden motosiklete yanaşan hırsızlardan biri, etrafı kolaçan ettikten sonra gidon kilidini kırdığı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane’de 30 bin TL'lik motosikleti çalıp götürdü ViDEO

HIRSIZLAR ARANIYOR

Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Zafer Yılmaz, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde motosikletinin çalındığını görünce polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Polis, hırsızları yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

30 bin TL'lik motosikleti çalıp, götürdü

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