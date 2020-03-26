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30 kişiyi öldüren sahte alkol soruşturmasında 5 tutuklama

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde koronavirüsten korunmak amacıyla saf alkol alarak 30 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

İHA | 26.03.2020 - 04:57..
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İstanbul'da Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece ve Ataşehir'de 30 Türkmen uyruklu vatandaşın hastalıklardan korunmak için saf alkolden yapılan içkiyi içerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayda 29 şüpheliden 18’i gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla, 13’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheliden 5’i ise ‘Olası kast ile öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 1 şüphelinin ise Kaçakçılık Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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