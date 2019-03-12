30 kız öğrencinin içinde tek erkek öğrenci kaldı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde eğitim hayatını sürdüren Özkılıç, bu yıl üniversiteden mezun olarak arkadaşlarıyla birlikte kep atmaya hazırlanıyor.

O BİZİM NAZAR BONCUĞUMUZ

Arkadaşlarıyla iyi bir iletişime sahip olan Özkılıç’a, sınıf arkadaşları da ”O bizim nazar boncuğumuz.” diyor. Azmiyle kız arkadaşlarının takdirini toplayan Özkılıç’ın hedefi ise akademisyen olmak. 2015 yılında Hitit Üniversitesi’ni kazandığını dile getiren Özkılıç, ilk tercihlerinin arasında makine mühendisliği olduğunu ancak Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazandığını söyledi. Üniversiteye başladığında sınıfta 6 erkek öğrencinin olduğunu anlatan Özkılıç, 2. sınıftan itibaren tek başına kaldığını kaydetti.

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Tek olmanın, zaman zaman zorluklarının yanı sıra kolaylıklarının da olduğunu anlatan Özkılıç, “Herkes beni kardeşi gibi gördüğü için fazla zorluk yaşamadım. Hocalarım da sağ olsun, zaman zaman şaka yollu takılıyorlar. Hiç kimse beni dışlamadı. Hep iç içeyiz.” diye konuştu. Bazen arkadaşlarının kendisini unutarak, “Kız kıza takılacağız, sınıfça bir yere gideceğiz.” dediklerini söyleyen Özkılıç, “Bu duruma ben de müdahil oluyorum. Aaa ben de mi geliyorum diye. Şakalaşıyoruz. Yaşadığım en büyük zorluk tek erkek olmak.” dedi.

"BU KADAR KIZIN ARASINDA EĞİTİM GÖRMEK BANA AZİM VERİYOR"

Kız öğrencilerin arasında eğitim görmesinin kendisine daha çok azim verdiğini belirten Özkılıç, “Daha çok çalışma isteği geliyor. Onlardan da destek alıyorum. Hedefim bu bölümü bitirince akademisyen olmak. Mikrobiyoloji alanında uzmanlaşmak. Arkadaşlarım motivasyonuma olumlu katkılar sağlıyor.” dedi.

Sınıf arkadaşlarından Elif Sancak, Burhan’ın çok iyi bir insan, çok iyi bir dost olduğunu belirterek, “Sınıf başarısı gayet güzel. Azimli. Arkadaş canlısı bir insan. Bu kadar kız olmamıza kolay adaptasyon sağladı.” ifadelerini kullandı.

Burhan Özkılıç ile birlikte 4 yıldır aynı sınıfta eğitim gördüklerini dile getiren Zeynep Taştan ise, “Arkadaşlarımızla da esprisini yapıyoruz. Burhan aramızda doğal seleksiyonda kalan tek arkadaş. 4 yıldır azmiyle aramızda başarı odağı. Başarılı birisi. Arkadaşlar arasında bazen onu kırabiliyoruz. Hocalarımız kızlarla bir yere gideceğiz dediğimizde ‘hocam kızlar olarak onaylıyoruz' dediğimiz zaman biraz bozuluyor. Ancak o da alıştı.” şeklinde konuştu.

MEZUN OLACAK

Öğrencilerden Derya Yatağan ise bazen sabahın erken saatlerinde ders olduğu için sınıfta makyaj yaptıklarını belirterek, “Burhan’ı artık yadırgayamıyoruz. Onu artık bizden biri olarak görebiliyoruz. Çok rahat da konuşabiliyoruz. Bizden birisi olarak görüyoruz. 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü nedeniyle canlı müziğe gidelim diye grup kurmak istedim. MGB adıyla bir grubumuz vardı oradan Burhan’ı atmak yerine yeni bir grup kurdum. Çoğu zaman dedikodu yapıyoruz. Bunlara bile alıştı diye düşünüyorum. Garipsemiyor artık. Çünkü arkadaşlarının hepsi kız. Her yerden bir dedikodu fırlıyor. Olaylar patlıyor. Önemsemiyor artık. Bizden birisi gibi oldu. Mezun olacak. Burhan’a hayatında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Şafak Bulut da esprili bir şekilde, ders verirken kendisinin de zaman zaman sorun yaşadığını kaydederek, “Burhan iyi ki var. Burhan olmazsa benimde motivasyonum bozulacaktı. Burhan gerçekten başarılı bir öğrenci. Arkadaşlarının söylediği gibi sınıfta kalmış tek erkek. Bu motivasyonunu hayatı boyunca kaybetmez inşallah.” dedi.