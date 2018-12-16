Kuzey Irak'a hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından, TSK'nın yurt dışına düzenlediği hava harekatları arttı.

DÜN 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dün Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bugün de Milli Savunma Bakanlığı, yine Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara ve Hakurk bölgelerine 16 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.