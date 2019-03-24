taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vinçin üzerinden düşen Ali Ekber Dinçer (50), hayatını kaybetti.

DHA | 24.03.2019 - 22:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Olay, saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Kule vinçte operatör olarak çalışan Ali Ekber Dinçer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü

VİNÇTEN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olayı gören iş artadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Dinçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

423
Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

Fatih Portakal'ın seçim heyecanı

380
Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

232
ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

319
Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

78
Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında PKK propagandası

355
Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir