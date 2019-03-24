30 metre yükseklikteki kule vinçten düşerek öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Kule vinçte operatör olarak çalışan Ali Ekber Dinçer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

VİNÇTEN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olayı gören iş artadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Dinçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.