30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Karaman'da 30 yıla çarptırılmış hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

30 YILLIK HAPİS CEZASI

Karaman Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışma neticesinde, silahla yağma, yaralama ve hakaret suçlarından 7 ayrı yakalama emri bulunan ve 30 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olan K.U. isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLININ ÜZERİNDE BİRÇOK EŞYA BULUNDU

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, tabancaya ait 15 adet fişek, sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.U., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.