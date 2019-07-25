taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6843
Euro
6.3508
Altın
1418.98
Borsa
102044.99
Gram Altın
259.343

30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında çıkan kararla hapis cezası alan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 25.07.2019 - 17:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karaman'da 30 yıla çarptırılmış hapis cezası bulunan şahıs, sahte kimlikle yakalandı.

30 YILLIK HAPİS CEZASI

Karaman Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışma neticesinde, silahla yağma, yaralama ve hakaret suçlarından 7 ayrı yakalama emri bulunan ve 30 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olan K.U. isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı.

30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ZANLININ ÜZERİNDE BİRÇOK EŞYA BULUNDU

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet tabanca, tabancaya ait 15 adet fişek, sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.U., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

248
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

200
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

241
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

158
Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

226
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

393
'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

'FaceApp' uygulamasıyla dolandıran şüpheli yakalandı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir