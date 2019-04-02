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30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi

Bolu'da uzun yıllardır muhtarlık yapan 62 yaşındaki Hakkı Yavuz, 7'nci kez muhtar oldu.

DHA | 02.04.2019 - 15:52..
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Mengen ilçesine bağlı Akören köyünün 30 yıldır muhtarlığını yapan Yavuz, "İyi gününde, kötü gününde beraberiz. Halkımız da bu konuda çok memnun. Köy tarihine geçtim." dedi.

YEDİNCİ KEZ MUHTAR OLDU

Mengen Şoförler Odası Başkanı olan Akören köyünün muhtarı Hakkı Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, köyünden 7'nci kez muhtar adayı oldu. Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı Akören köyünde 1989 yılından bu yana muhtarlık yapan Yavuz, yeniden muhtar seçildi.

30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi

30 YILDIR GÖREVDE

Muhtarlık görevini 30 yıldır sürdürdüğünü kaydeden Hakkı Yavuz, "6 dönem bitti, 7'nci dönemi de kazandık ve devam ediyoruz. Beni halk istemezse buraya getirmez. 7 dönem burada muhtarlık yapmak kolay değil. Halkın her işinde beraberiz. Her işlerine ben koşuyorum. İyi gününde, kötü gününde beraberiz. Sürekli birlikteyiz. Halkımız da bu konuda çok memnun. Köy tarihine geçtim. Beni tarihe gömeceklerini söyleyenler tarih oldu." diye konuştu.


30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi

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