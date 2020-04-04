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300 bin konutun 3 aylık taksidi ötelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 300 bin konutun 742 milyon liralık taksitini 3 ay ertelendiğini duyurdu.

AA |
  1. Haberler
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300 bin konutun 3 aylık taksidi ötelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda koronavirüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kurum, bu kapsamda Bakanlık olarak 60 maddeden oluşan 6 genelge yayınladıklarını söyledi.

Kurum, pazar yerleri ile toplu taşımaya ilişkin düzenlemenin yanı sıra sokak, caddeler ve kamu hizmet binalarının sık sık dezenfekte edilmesi için gerekli talimatları verdiklerini anlattı.

Her ilin kendine özgü şartlarının olduğuna dikkati çeken Kurum, bu nedenle koronavirüse karşı yapılacak mücadelenin kentlerde valilerin başkanlığında tek çatı altında yürütülmesini uygun gördüklerini bildirdi.

300 bin konutun 3 aylık taksidi ötelendi

300 BİN KONUTUN TAKSİDİ ERTELENDİ

TOKİ ve Emlak Konuttan ev alan vatandaşların taksitlerini ödeyebilmeleri için de düzenleme yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, "81 ilde, şu an itibarıyla 300 bin konutta yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren TOKİ ve Emlak Konut süreci var. Bu vatandaşlarımız ödeme zorluğu çekmesinler diye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla düzenleme yaptık. Bu kapsamda 300 bin konutun 742 milyon liralık taksitini 3 ay öteledik." ifadelerini kullandı.

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