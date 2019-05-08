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300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

TSK dün Mardin'de düzenlediği operasyonda, gri kategoride bulunan bir teröristi daha listeden temizledi.

İHA | 08.05.2019 - 21:09..
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Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğunun tespit edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Mardin’in Nusaybin ilçe kırsalında dün saat 23.00 sıralarında Mardin Il Jandarma Komutanlıgınca icra edilen "Cınar-101 Sehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu"nda 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride bulunan "Agirin" kod adlı Hanım Çelik olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

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