300 nüfuslu Kolluca köyünün 75'i doktor çıktı

Sivas'a 15 kilometre mesafede bulunan 300 nüfuslu Kolluca köyü, adeta bir doktor okulu.

1970 yılından bu yana köyde tıp fakültesi okuyup. doktor çıkarların sayısı 90’a yaklaşırken halen 15 öğrencinin tıp fakültesi eğitimleri devam ediyor. Üniversitesi eğitimi çağındaki gençlerin büyük bir kısmının tıp fakültesine yönlenme nedeni ise çevrelerindeki doktor olan akrabaları ve komşuları.

İLK DOKTOR 50 YIL ÖNCE ÇIKMIŞ

Başarıdaki bir diğer etken de köylerinin şehir merkezine yakın olması. Köyün ilk doktoru annesinin isteği ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer. Gümüşer, annesinin isteğini kırmayarak yaklaşık 50 yıl önce doktor olarak diğer gençlerin de önünü açmış.

DOKTOR SAYISI 90 CİVARINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan köy sakinleri Turan Yener ve İbrahim Aru, “Köyümüzde doktor sayısı çok fazla. Her geçen günde sayı artıyor. Geçen sene 70 taneydi bu yıl 80 - 90 tane olmuştur, tahmin ediyorum. Çocuklar çevreyi örnek alıyor. Okuyor ve doktor oluyor. Büyüklerinden görüyor, heves ediyorlar. Bizim ailemizden doktor çıkmış, bizde doktor olalım şeklinde istek var. Şu anda köyümüzün nüfusu 300 kişi, doktor sayımız ise 90 civarında.” dediler.

"OKUMA İMKANI FAZLASIYLA VAR"

Kolluca köyünün yetiştirmiş olduğu doktorlardan birisi olan Doktor Engin Elmas, “Köyümüz merkeze çok yakın o yüzden okuma imkanlarını fazlası ile bulmuş bir köy. Belli bir jenerasyondan sonra bu jenerasyonun etkileri, diğer nesillere aktarılmış. Benim dayım doktor, kuzenim doktor, ben onların etkisinde kalarak biraz bu mesleği seçtim. Birazda köyümüzün insanı sevecendir, iyilik severdir. Bu yapısı itibari ile de birazda mesleğe yatkındır." diye konuştu.

AMERİKA'DA ÇALIŞAN BİLE VAR

Elmas, "Severek ve isteyerek bu mesleği seçen bir köyümüz var. Dolayısı ile sayısının çok olması da birbirinden etkilenme boyutu ile de alakalı. Doktor sayısında artış var. Benim kendi yeğenim hekim olacak. Birkaç tane hastam var, ikizler kardeşler var, doktor olacak gençler. Bu işte bir nevi etkileşim ve küçükler büyüklerin telkinleri ile kendileri görüp örnek almaları ile bu mesleği seçiyorlar. Benim bir kuzenimde Amerika'da, Pediatrik Nöroloji'de çalışıyor. Artık uluslararası alanlara da açıldık." ifadelerini kullandı.