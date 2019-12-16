Bursa'da 300 kilo ağırlığında domuz avladılar

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Aşağıballık Mahallesi'nde yaban domuzlarının ekili tarlaları talan etmesi üzerine harekete geçen avcılar, 300 kiloluk bir domuz avladı.

Domuzun iriliğini görenler, gözlerine inanamadı. İnegöl'ün kırsal bölgelerinde fazla olan domuz popülasyonu, dönem dönem çiftçiyi zarara uğratıyor.

ÇİFTÇİYİ CANINDAN BEZDİRDİLER

Son zamanlarda bu durum, Aşağıballık Mahallesi'nde sıklıkla gerçekleşmeye başladı. Domuzlar, çiftçilerin mahsullerini talan ederek köylüleri canından bezdirdi.

NET AĞIRLIĞI 300 KG

Köylülerin talepleri üzerine sürek avına çıkan İnegöl Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri, köylülere zarar veren azılı domuzu zor da olsa bularak avladı.

Bölgede bu kadar büyük domuzun çok nadir görüleceğini belirten avcılar, domuzun yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğunu ifade etti.