300 kilo ağırlığında olan yeni bir dinozor türü keşfedildi

1978'de Güney Afrika'nın Fouriesburg bölgesinde bir çiftlikte bulunan dinozor fosilleri, bir müzenin koleksiyonunda sergileniyordu. Araştırmacılar, o zamandan günümüze kadar yaptığı çalışmalarda bu fosillerin, Massospondylus türüne ait olduğunu düşünüyordu.

200 milyon yıllık fosiller üzerinde yapılan detaylı inceleme, fosillerin yeni bir türe ait olduğunu gösterdi

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Paul Barrett ve doktora öğrencisi Kimberley Chapelle'in, diğer dinozor kemikleriyle karşılaştırarak dinozorun yeni bir türe ait olduğunu keşfettiği belirtildi.

4 METRE UZUNLUĞUNDA VE 300 KİLO AĞIRLIĞINDA

"Ngwevu intloko" (Gri Kafatası) adı verilen dinozorun, yaşadığı dönemde burnundan kuyruğunun ucuna kadar olan mesafenin 4 metre civarında ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğu hesaplandı.

Daha çok ot yiyen Ngwevu intloko'nun, fırsat bulduğunda küçük hayvanlarla da beslendiği düşünülüyor.

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