taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

300 öğrenci tek sıra halinde evin yolunu tuttu

Hakkari'de kar nedeniyle tatil edilen okullarından çıkan yaklaşık 300 öğrencinin yarım metreyi aşan karda tek sıra halinde yürüyerek evlerine gitme anları ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

DHA | 29.12.2019 - 12:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Çoğu yolun kar nedeniyle kapandığı bölgede, okullar da tatil edildi.

EĞİTİME ARA VERİLİNCE EVİN YOLUNU TUTTULAR

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrenciler, eğitime ara verilmesi üzerine okuldan tek sıra halinde çıkıp evlerine gitti.

Hakkari'de tek sıra halinde eve dönen 300 öğrenci İZLE

YARIM METRE KARDA TEK SIRA HALİNDE YÜRÜYÜŞ

Yaklaşık 300 öğrencinin yarım metre karda tek sıra halinde yürümeleri ilginç görüntüler oluştururken, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.

300 öğrenci tek sıra halinde evin yolunu tuttu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

66
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

48
Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

151
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

151
Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

35
Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

77
Arda Turan çalışmalarına devam ediyor

Arda Turan çalışmalarına devam ediyor

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir