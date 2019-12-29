1 Çiftlikten 5 kilo esrar, 81 bin TL ve 19 bin dolar çıktı Bursa'da narkotik ekiplerinin bir çiftlik evine yaptığı operasyonda 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi.

2 İş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki 20 kilo altını çaldılar Antalya'da kuyumcuya giren soyguncular, yaklaşık 20 kilo altını çalıp, kaçtı. Soyguncuların, alt kattaki boş iş yerinin beton tavanını delip, kuyumcudaki kasaya ulaştığı anlaşıldı.

3 İzmir'de 100'e yakın mezar taşını kırdılar Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Polis, şüphelileri arıyor.

4 Ali Atay, duş almadan oğluna yaklaşmıyor Kendisi gibi oyuncu Hazal Kaya ile yakın zamanda bir çocukları dünyaya gelen Atay, samimi açıklamalarda bulundu.

5 Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığınca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde arama- tarama faaliyetlerine devam eden komandoların, Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirdiği açıklandı.

6 300 öğrenci tek sıra halinde evin yolunu tuttu Hakkari'de kar nedeniyle tatil edilen okullarından çıkan yaklaşık 300 öğrencinin yarım metreyi aşan karda tek sıra halinde yürüyerek evlerine gitme anları ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.