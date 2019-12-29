300 öğrenci tek sıra halinde evin yolunu tuttu

Hakkari ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Çoğu yolun kar nedeniyle kapandığı bölgede, okullar da tatil edildi.
EĞİTİME ARA VERİLİNCE EVİN YOLUNU TUTTULAR
Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrenciler, eğitime ara verilmesi üzerine okuldan tek sıra halinde çıkıp evlerine gitti.
Hakkari'de tek sıra halinde eve dönen 300 öğrenci İZLE
YARIM METRE KARDA TEK SIRA HALİNDE YÜRÜYÜŞ
Yaklaşık 300 öğrencinin yarım metre karda tek sıra halinde yürümeleri ilginç görüntüler oluştururken, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.